مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو يرحب بانضمام د. حسن إبراهيم كمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ترأس‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬امناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬كانو‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬الرابع‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجائزة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬كانو‭ ‬بسير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬التحكيم‭ ‬لمسابقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الثلاث‭ ‬وبالنتائج‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لأعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬التقييم‭ ‬الموضوعي‭ ‬والعلمي‭ ‬للأعمال‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭. ‬

وبحث‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬ونشاطات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬لعمل‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬وأفكار‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬الجائزة‭ ‬إعلامياً‭ ‬ومجتمعياً‭ ‬وتصب‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الجائزة‭ ‬الأساسية‭. ‬

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬للدورة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وتعيين‭ ‬شركة‭ ‬مختصة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬للقيام‭ ‬بتصميم‭ ‬وتجهيز‭ ‬قاعة‭ ‬الحفل‭ ‬لضمان‭ ‬ظهور‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.

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‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بانضمام‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬لمنتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬التجمع‭ ‬الأبرز‭ ‬والأهم‭ ‬للجوائز‭ ‬العربية‭ ‬ويضم‭ ‬جوائز‭ ‬ذات‭ ‬مكانة‭ ‬كبيرة‭ ‬وشهرة‭ ‬واسعة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭ ‬وتحمل‭ ‬أسماء‭ ‬للقادة‭ ‬العرب‭ ‬وشخصيات‭ ‬عربية‭ ‬لها‭ ‬إسهاماتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتها‭. ‬ورحب‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬بانضمام‭ ‬العضو‭ ‬الجديد‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬المعروف‭ ‬وصاحب‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنساني‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال‭ ‬وأكد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬المتعددة‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬الجائزة‭. ‬

وتعتبر‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1998م‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والبحوث‭ ‬العلمية‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬