مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو يرحب بانضمام د. حسن إبراهيم كمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظيم حفل تكريم الفائزين للدورة الحادية عشرة بالجائزة يناير القادم
ترأس الوجيه خالد محمد كانو رئيس مجلس امناء جائزة يوسف بن احمد كانو اجتماع مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو الرابع للدورة الحادية عشرة بحضور أعضاء المجلس والأمين العام للجائزة.
وخلال الاجتماع أشاد كانو بسير العمل في لجان التحكيم لمسابقات الجائزة الثلاث وبالنتائج الأولية التي توصلت إليها معرباً عن تقديره لأعضاء اللجان الذين يحرصون على التقييم الموضوعي والعلمي للأعمال المقدمة لهم.
وبحث مجلس الأمناء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه من فعاليات ونشاطات خلال الفترة السابقة إلى جانب بحث الإطار العام لعمل الجائزة في المرحلة المقبلة وما يتضمنه من مشروعات وأفكار تسهم في تعزيز حضور الجائزة إعلامياً ومجتمعياً وتصب نحو تحقيق أهداف الجائزة الأساسية.
ووافق مجلس الأمناء على تنظيم حفل تكريم الفائزين للدورة الحادية عشرة في شهر يناير 2024 وتعيين شركة مختصة لتنظيم الاحتفالات للقيام بتصميم وتجهيز قاعة الحفل لضمان ظهور حفل التكريم بأفضل صورة.
كما أشاد مجلس الأمناء بانضمام جائزة يوسف بن أحمد كانو لمنتدى الجوائز العربية والذي يعد التجمع الأبرز والأهم للجوائز العربية ويضم جوائز ذات مكانة كبيرة وشهرة واسعة إقليمياً وعالمياً وتحمل أسماء للقادة العرب وشخصيات عربية لها إسهاماتها الكبيرة في مجتمعاتها. ورحب مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو بانضمام العضو الجديد رجل الأعمال المعروف وصاحب الخبرة الطويلة في المجال التطوعي والإنساني الدكتور حسن إبراهيم كمال وأكد حرصه على الاستفادة من خبرات الدكتور حسن المتعددة لتطوير عمل الجائزة.
وتعتبر جائزة يوسف بن احمد كانو التي تأسست في العام 1998م إحدى مبادرات مجموعة شركات يوسف بن أحمد كانو في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحرص على تشجيع التميز في العلوم والبحوث العلمية والإبداع في الثقافة والفنون ليس في الخليج فحسب بل في كافة الدول العربية.
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