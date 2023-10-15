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وزير الداخلية يشيد بدور ((هيئة المعلومات)) في تنظيم منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية

10/15/2023 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وتم‭ ‬خلاله‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بمحمد‭ ‬القائد‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬المنتدى،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتدى‭ ‬كإطار‭ ‬شامل‭ ‬لطرح‭ ‬أفضل‭ ‬المبادرات‭ ‬والأفكار‭ ‬والمشاريع‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬لجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬وإدارة‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬التقني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬للجائزة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التميز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الرقمية‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المصاحب‭ ‬للمنتدى‭ ‬عكست‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمليات‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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