وزير الداخلية يشيد بدور ((هيئة المعلومات)) في تنظيم منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات صباح أمس محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي قدم له فريق عمل النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، الذي عقد الأسبوع الماضي وتم خلاله إعلان الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بمحمد القائد وفريق عمل المنتدى، معربا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على دورها في تنظيم المنتدى كإطار شامل لطرح أفضل المبادرات والأفكار والمشاريع الالكترونية، وبما يدعم مسيرة البناء والتطوير التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد الوزير بجهود لجنة تنظيم وإدارة جائزة التميز للحكومة الإلكترونية، ودورها في مواكبة التطور التقني من خلال استحداث فئات جديدة للجائزة، بما يتماشى مع تعزيز ثقافة التميز الإلكتروني بين أفراد ومؤسسات المجتمع، منوها إلى أن المبادرات والمشاريع الرقمية الحكومية التي تضمنها معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا المصاحب للمنتدى عكست أحدث التقنيات للارتقاء بالعمليات والأنظمة الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن تمنياته للجميع التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.
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