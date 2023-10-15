وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون والتنسيق مع وزير المالية
التاريخ
10/15/2023 7:07:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، أمس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق أعلى معايير الكفاءة والإنجاز.
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