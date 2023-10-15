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وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون والتنسيق مع وزير المالية

10/15/2023 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإنجاز‭. ‬

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