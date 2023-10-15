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خالد بن عبدالله: الحكومة ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي

10/15/2023 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي

وزير البلديات: ماضون في تهيئة البنية التحتية للقطاع
الخاص وتحفيزه على الاستثمار في الاستزراع

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬تشجيع‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استزراع‭ ‬الأحياء‭ ‬المائية،‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وتنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬




وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ -‬التزاماً‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬للأعوام‭ (‬2023‭ ‬ ‭ ‬2026‭)- ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الداعمة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القسائم‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الزراعة‭ ‬النباتية‭ ‬والتربية‭ ‬الحيوانية‭ ‬والاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وتقديم‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة،‭ ‬وتسهيل‭ ‬سبل‭ ‬حصول‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الآمنة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تفضله‭ ‬أمس‭ -‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والمهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭- ‬بزيارة‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬لافتتاح‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬المشروع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الروبيان‭ ‬المستزرع،‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬أحد‭ ‬المخرجات‭ ‬الناجحة‭ ‬لمبادرة‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬محلياً‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لدى‭ ‬تفقده‭ ‬المشروع،‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬محفزة‭ ‬ومشجعة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتأسيس‭ ‬مشاريع‭ ‬مستقبلية‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وإنتاج‭ ‬أغذية‭ ‬محلية‭ ‬آمنة‭ ‬وذات‭ ‬جودة‭ ‬تخضع‭ ‬لمعايير‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الضبط‭ ‬والمراقبة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬مغلقة‭.‬

ووجّه‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تهيئة‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬لاستزراع‭ ‬الأصناف‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬وذائقة‭ ‬المستهلكين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬للموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البدائل‭ ‬التي‭ ‬تجنب‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬الاستنزاف‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬أو‭ ‬المفرط‭ ‬باستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬تقليدية‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬إسهامها‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬الروبيان‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأثره‭ ‬بمواسم‭ ‬الحظر،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭.‬

وحيَّا‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬راجياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬التي‭ ‬ستباشر‭ ‬الشركة‭ ‬إطلاقها‭ ‬لرفد‭ ‬السوق‭ ‬باحتياجاته‭ ‬من‭ ‬الروبيان‭ ‬باعتباره‭ ‬سلعة‭ ‬غذائية‭ ‬مفضلة‭ ‬محلياً،‭ ‬مثنياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬والمتواصلة‭ ‬لوزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬مضي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬لتحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذا‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المهم‭ ‬لمواكبة‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بزيارة‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬برأس‭ ‬حيان‭ ‬لافتتاح‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬بوصفها‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬المبادرات‭ ‬الفاعلة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يوليه‭ ‬معاليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬واهتمام‭ ‬ببرامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬الوزارة‭.‬

ولفت‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬تشغيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬مزاولة‭ ‬هذا‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭ ‬السمكية‭ ‬الواعدة‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬ذات‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬التحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعتري‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ثمَّن‭ ‬سامي‭ ‬محمد‭ ‬سيار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬تفضل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بافتتاح‭ ‬الشركة؛‭ ‬إيذاناً‭ ‬بدخولها‭ ‬مرحلة‭ ‬التشغيل‭ ‬والإنتاج‭ ‬والتوزيع،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬معاليه‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬عناية‭ ‬فائقة‭ ‬بمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النفع‭ ‬والخير‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬سيار‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬الخبرات‭ ‬البشرية‭ ‬وتوطينها،‭ ‬والاستعانة‭ ‬بأحدث‭ ‬التجهيزات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬لتزويد‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬بالروبيان‭ ‬الطازج‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬العالية،‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية،‭ ‬وبكميات‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬170‭ ‬طناً‭ ‬سنوياً‭ ‬قابلة‭ ‬للزيادة‭ ‬بفضل‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للأحواض‭ ‬السبعة‭ ‬للشركة‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بمنطقة‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭.‬

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