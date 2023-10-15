خالد بن عبدالله: الحكومة ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي
وزير البلديات: ماضون في تهيئة البنية التحتية للقطاع
الخاص وتحفيزه على الاستثمار في الاستزراع
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية تشجيع القدرات الوطنية على مواصلة الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية، ولا سيما في مجال استزراع الأحياء المائية، لرفع مستويات الأمن الغذائي، وتنويع سلاسل الإمداد، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة -التزاماً بما ورد في برنامجها للأعوام (2023 – 2026)- ماضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي، وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة، وتسهيل سبل حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الإنتاج الغذائي.
جاء ذلك لدى تفضله أمس -بحضور المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال- بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الروبيان المستزرع، والذي يعدّ أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والقطاع الخاص، والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محلياً.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لدى تفقده المشروع، بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة.
ووجّه وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلبي احتياجات وذائقة المستهلكين، وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزاف الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون، علاوة على إسهامها في إتاحة الروبيان طوال العام من دون تأثره بمواسم الحظر، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحيَّا القائمين على هذا المشروع، راجياً لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفد السوق باحتياجاته من الروبيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محلياً، مثنياً في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لوزير شؤون البلديات والزراعة، وجميع منتسبي الوزارة، في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي في المملكة.
من جانبه، أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي المهم لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن خالص الشكر والامتنان لنائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي، بوصفها قصة نجاح تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاعلة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً بما يوليه معاليه من دعم ومساندة واهتمام ببرامج ومشاريع الوزارة.
ولفت الوزير المبارك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط الذي يسهم في تعزيز صناعة الأغذية السمكية الواعدة عبر توظيف التقنيات الحديثة ذات القدرة على تخطي التحديات والصعوبات التي تعتري مثل هذا النوع من الأنشطة.
من جهته، ثمَّن سامي محمد سيار رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستزراع السمكي تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الشركة؛ إيذاناً بدخولها مرحلة التشغيل والإنتاج والتوزيع، مثنياً على حرص واهتمام معاليه بهذا المشروع في لفتة تؤكد ما توليه الحكومة من عناية فائقة بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يحقق النفع والخير للوطن والمواطنين في مختلف المجالات.
وأكد سيار حرص الشركة على توظيف الخبرات البشرية وتوطينها، والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية في مجال الاستزراع السمكي لتزويد السوق المحلية بالروبيان الطازج بشكل يومي على مدار العام، وذلك وفق معايير الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وبكميات لا تقل عن 170 طناً سنوياً قابلة للزيادة بفضل الطاقة الاستيعابية للأحواض السبعة للشركة المقامة على مساحة ستة آلاف متر مربع بمنطقة رأس حيان.
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