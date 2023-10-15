تشكيل لجنة وطنية لإغاثة أهلنا في غزة :ناصر بن حمد: توحيد الجهود لتقديم المساعدات بشكل عاجل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وجّه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والمهنية.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن جلالة الملك المعظم عودنا دائما على الوقوف مع الأشقاء في مختلف الظروف، معربا سموه عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك المعظم على مواقف جلالته الإنسانية تجاه الاشقاء، مثمنا سموه الدعم الكريم الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح سموه أنه بناء على المبادرة الملكية الكريمة فقد تم تشكيل اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة من مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية والمهنية من أجل توحيد الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل بعد التأكد من كافة الاحتياجات الأساسية، كما وجّه سموه بتعيين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيسا تنفيذيا لهذه اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد إنه في ظل الظروف الأليمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء تصاعد الأحداث الأخيرة، وعلى ضوء تكليف جلالة الملك المعظم وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فإنه يجري العمل لعقد اجتماع للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى ضوء ذلك سيتم القيام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة إخواننا الفلسطينيين في غزة وذلك انطلاقا من الموقف الثابت لمملكة البحرين من القضية الفلسطينية العادلة.
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