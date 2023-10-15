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تشكيل لجنة وطنية لإغاثة أهلنا في غزة :ناصر بن حمد: توحيد الجهود لتقديم المساعدات بشكل عاجل

10/15/2023 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وجّه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬تضم‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عودنا‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الاشقاء،‭ ‬مثمنا‭ ‬سموه‭ ‬الدعم‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأوضح‭ ‬سموه‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬والجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمهنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬وجّه‭ ‬سموه‭ ‬بتعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لهذه‭ ‬اللجنة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬جراء‭ ‬تصاعد‭ ‬الأحداث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬تكليف‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فإنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬القيام‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭.‬

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