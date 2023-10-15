افتتاح دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية ((الدفعة الثانية))
التاريخ
10/15/2023 7:07:47 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى بقوة دفاع البحرين افتتاح دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الثانية»، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، والذي أقيم بكلية عيسى العسكرية الملكية، صباح أمس. ويشترك في هذه الدورة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنات من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، وتهدف هذه الدورة إلى تأهيلهن التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن، وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن وطننا الغالي، وذلك انطلاقاً من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمكانة المرأة البحرينية.
حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN15102023000055011008ID1107243499
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.