Monday, 16 October 2023 04:34 GMT

الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق

10/15/2023 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬كراعٍ‭ ‬بلاتيني‭ ‬للصندوق،‭ ‬مثمناً‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬المجتمعي‭ ‬وإيمانه‭ ‬بأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمبادرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬البنك‭ ‬يأتي‭ ‬ليعزز‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الصندوق‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬شكره‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجهات‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬وتوفير‭ ‬الأفضل‭ ‬لهم‭ ‬لضمان‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬ورفيعة‭ ‬تكريما‭ ‬لآبائهم‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للوطن‭.‬

MENAFN15102023000055011008ID1107243498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث