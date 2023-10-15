الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬لمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الداعمة‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬البنك‭ ‬يأتي‭ ‬ليعزز‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الصندوق‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬شكره‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجهات‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المتطلبات‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬وتوفير‭ ‬الأفضل‭ ‬لهم‭ ‬لضمان‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬ورفيعة‭ ‬تكريما‭ ‬لآبائهم‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬فداءً‭ ‬للوطن‭.‬