الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب يشيد بدعم بنك البحرين والكويت كراعٍ بلاتيني للصندوق

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- Akhbar Al Khaleej) أعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب، عن بالغ شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت، على الدعم المتواصل كراعٍ بلاتيني للصندوق، مثمناً حرص البنك على تفعيل دوره المجتمعي وإيمانه بأهمية الشراكة المجتمعية عبر تقديم الدعم للمبادرات والفعاليات المختلفة.
وأشاد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بالدور الفاعل لمختلف المؤسسات والشركات الداعمة للصندوق منذ تأسيسه وحتى اليوم، وهو ما أسهم إلى جانب الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة لأسر الشهداء في تلبية احتياجات وتطلعات هذه الأسر.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت حرص البنك على دعم الجهود الإنسانية النبيلة للصندوق الملكي لشهداء الواجب، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه البنك يأتي ليعزز هذه الجهود ويسهم في تحقيق تطلعات الصندوق.
كما قدم شكره للقائمين على الصندوق على دورهم في تنفيذ توجهات الصندوق الملكي لشهداء الواجب من أجل توفير المتطلبات لأسر الشهداء وتوفير الأفضل لهم لضمان حياة كريمة ورفيعة تكريما لآبائهم الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.
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