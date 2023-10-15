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رئيس الأمن العام يناقش مع مستشار بريطاني تطوير المنهجية الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

10/15/2023 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬البريطاني‭ ‬بروس‭ ‬مين،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬ركن‭ ‬طيار‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الكبيسي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬المنهجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬وتحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومحاكات‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬التحديات‭ ‬للاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسسي‭ ‬تكاملي،‭ ‬ووفق‭ ‬منهجية‭ ‬وطنية‭ ‬واضحة‭. ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الرائد‭ ‬حمد‭ ‬صباح‭ ‬سوار‭ ‬المكلف‭ ‬بأعمال‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭.

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