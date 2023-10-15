رئيس الأمن العام يناقش مع مستشار بريطاني تطوير المنهجية الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام المستشار البريطاني بروس مين، بحضور العميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنهجية الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية، وتحليل المخاطر على المستوى الوطني، ومحاكات آخر التطورات الإقليمية والدولية للتعاطي مع جميع التحديات للاستجابة لحالات الطوارئ بشكل مؤسسي تكاملي، ووفق منهجية وطنية واضحة. حضر اللقاء الرائد حمد صباح سوار المكلف بأعمال إدارة الأزمات والكوارث.
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