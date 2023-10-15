رئيس الأمن العام يناقش مع مستشار بريطاني تطوير المنهجية الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬المنهجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬المدنية،‭ ‬وتحليل‭ ‬المخاطر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬ومحاكات‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬التحديات‭ ‬للاستجابة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬بشكل‭ ‬مؤسسي‭ ‬تكاملي،‭ ‬ووفق‭ ‬منهجية‭ ‬وطنية‭ ‬واضحة‭. ‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬الرائد‭ ‬حمد‭ ‬صباح‭ ‬سوار‭ ‬المكلف‭ ‬بأعمال‭ ‬إدارة‭ ‬الأزمات‭ ‬والكوارث‭. ‬

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