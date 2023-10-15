وزير الخارجية يشيد بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس، في مقر الوزارة، كلًا من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وعلي عبدالله العرادي، وأحمد صباح السلوم، والسيد حسن عيد بوخماس، وسبيكة خليفة الفضالة، أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلي مملكة البحرين في الهيئة.
وقد رحب وزير الخارجية بممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، مباركًا لهم الثقة الملكية السامية وصدور الأمر الملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُعظم، بتعيينهم ممثلين لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية، ثقةً في كفاءتهم وخبراتهم المتنوعة في المهام والمسؤوليات المكلفة بها الهيئة.
وأشاد وزير الخارجية بالدور البارز الذي تقوم به الهيئة الاستشارية لدفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك قدمًا إلى أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، من خلال ما تعده الهيئة، بتكليف من المجلس الأعلى، من دراسات متخصصة تسهم بشكل إيجابي وملموس في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء المهام الموكلة إليهم.
من جانبهم، أعرب ممثلو مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية عن امتنانهم البالغ وتقديرهم للثقة الملكية السامية من لدن جلالة الملك المُعظم، بتعيينهم أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، كما أعربوا عن الشكر لوزير الخارجية على استقبالهم، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لما من شأنه الاسهام في تعزيز دور الهيئة الاستشارية في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي المشترك خدمةً لمواطني دول المجلس.
حضر اللقاء السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير عبدالعزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.
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