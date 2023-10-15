وزير الخارجية يشيد بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بممثلي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مباركًا‭ ‬لهم‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬وصدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬بتعيينهم‭ ‬ممثلين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية،‭ ‬ثقةً‭ ‬في‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬المكلفة‭ ‬بها‭ ‬الهيئة‭.

‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لدفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬قدمًا‭ ‬إلى‭ ‬أهدافها‭ ‬السامية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬والترابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تعده‭ ‬الهيئة،‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬من‭ ‬دراسات‭ ‬متخصصة‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬وملموس‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهام‭ ‬الموكلة‭ ‬إليهم‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية‭ ‬عن‭ ‬امتنانهم‭ ‬البالغ‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬بتعيينهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬كما‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬استقبالهم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الهيئة‭ ‬الاستشارية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬خدمةً‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بهزاد‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬العيد،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬