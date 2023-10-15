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وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

10/15/2023 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس،‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المرئي،‭ ‬نسخًا‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

فقد‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬خوسيه‭ ‬رافايل‭ ‬أغويرو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬باراغواي‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سيرغيلين‭ ‬بوريف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬منغوليا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وتسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬تين‭ ‬يو‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬اتحاد‭ ‬ميانمار‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬جان‭ ‬فيليب‭ ‬لينتاو‭ ‬سفير‭ ‬كندا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬وتسلم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬كريستوف‭ ‬فارنو‭ ‬سفير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬كما‭ ‬تسلم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬إس‭ ‬بريمجيث‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬سنغافورة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬بالسفراء‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيزها‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم‭ ‬الصديقة‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا،‭ ‬متمنين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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