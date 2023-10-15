وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلم الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، أمس، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة البحرين.
فقد تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد خوسيه رافايل أغويرو سفير جمهورية باراغواي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي، كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد سيرغيلين بوريف سفير جمهورية منغوليا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت، وتسلم نسخة من أوراق اعتماد تين يو سفير جمهورية اتحاد ميانمار المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، كما تسلم نسخة من أوراق اعتماد جان فيليب لينتاو سفير كندا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، وتسلم نسخة من أوراق اعتماد كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض، كما تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد إس بريمجيث سفير جمهورية سنغافورة لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
وقد رحب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالسفراء المعينين لدى مملكة البحرين، مشيدًا بالمستوى الطيب الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة، مؤكدًا أهمية تعزيزها نحو آفاق أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهم الدبلوماسي.
من جانبهم، أعرب السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية، مؤكدين حرصهم على العمل على الدفع بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة نحو مستويات أكثر تطورًا، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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