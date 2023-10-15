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الأحداث السياسية ترفع أسعار الذهب إلى 20 دينارا و500 فلس للجرام

10/15/2023 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭:‬


ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬اشتعال‭ ‬الأوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬و500‭ ‬فلس،‭ ‬والذهب‭ ‬عيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬دينارا‭ ‬و400فلس،‭ ‬والأونصة‭ ‬إلى‭ ‬1932‭ ‬دولارا‭.‬

ويقول‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أسامة‭ ‬معين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬هو‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬والتهديدات‭ ‬بتدخل‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬ما‭ ‬أعطى‭ ‬زخما‭ ‬كبيرا‭ ‬للحرب‭ ‬مع‭ ‬تنبؤات‭ ‬بتصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاعها‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الذهب‭ ‬يعد‭ ‬الملاذ‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬وغيرها‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬و23‭ ‬دينارا‭ ‬للجرام‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬أزمة‭ ‬فلسطين‭.‬

ويشهد‭ ‬الذهب‭ ‬حاليا‭ ‬طلبا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬باعتباره‭ ‬ملاذا‭ ‬آمنا،‭ ‬وتعد‭ ‬موجة‭ ‬الارتفاع‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬الرابعة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وأوضح‭ ‬خبراء‭ ‬اقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأولى‭ ‬لأسعار‭ ‬الذهب‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬الإغلاق‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2020‭ ‬عند‭ ‬الإغلاق‭ ‬الكبير‭ ‬المصاحب‭ ‬لتفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬عندما‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬570‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭.‬،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬الموجة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وكانت‭ ‬ارتفاعات‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬14 ‭%‬ ،‭ ‬بينما‭ ‬الموجة‭ ‬الثالثة‭ ‬كانت‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬مصرف‭ ‬‮«‬سيلكون‭ ‬فالي‮»‬‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬وكان‭ ‬الارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬11 ‭%‬ ‭. ‬والرابط‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬المخاوف‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬المستثمرين‭ ‬والإقبال‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن‭.‬

وأوضح‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬الموجة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬يدعمها‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬تتضمن‭ ‬الأحداث‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والطلب‭ ‬الكبير‭ ‬المتوقع‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬احتفالات‭ ‬سنوية‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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