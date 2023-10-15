مهنئا بمناسبة يوم المهندس البحريني..البقالي: إسهامات متميزة للمهندسين البحرينيين في كل مسارات التنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي أن المهندس البحريني أثبت مهنيته وجدارته وتميزه في جميع المشاريع التنموية ودوره الفاعل في بناء ونهضة البلاد في مختلف مسارات التنمية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وقال البقالي بمناسبة يوم المهندس البحريني والذي يصادف الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري إن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أولت هذا التخصص الكثير من الاهتمام والرعاية وهذا ما جعل مملكة البحرين زاخرة بالعديد من المهندسين الأكفاء وذوي المستويات الكبيرة الذين شغلوا العديد من المواقع وكانوا فيها على قدر الثقة والمسؤولية.
وأشار البقالي إلى أن شركة ألمنيوم البحرين ألبا تفخر بمهندسيها الذين كانت لهم بصماتهم الكبيرة في مسيرة الشركة وكانوا سببا رئيسيا في كل ما وصلت إليه الشركة من تقدم وتطور في أسواق الألمنيوم العالمية.
كما نوه البقالي إلى أن ألبا تواصل خططها المستمرة والرامية إلى تدريب وتطوير مهندسيها البحرينيين وابتعاثهم للحصول على مختلف الشهادات الدراسية من خلال الاتفاقيات التي تعقدها مع مختلف المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين في إطار التزام الشركة الراسخ بتنمية مواردها البشرية.
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