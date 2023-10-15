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مهنئا بمناسبة يوم المهندس البحريني..البقالي: إسهامات متميزة للمهندسين البحرينيين في كل مسارات التنمية

10/15/2023 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬أثبت‭ ‬مهنيته‭ ‬وجدارته‭ ‬وتميزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬ودوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ونهضة‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

وقال‭ ‬البقالي‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬زاخرة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الأكفاء‭ ‬وذوي‭ ‬المستويات‭ ‬الكبيرة‭ ‬الذين‭ ‬شغلوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬وكانوا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬الثقة‭ ‬والمسؤولية‭.‬



وأشار‭ ‬البقالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬تفخر‭ ‬بمهندسيها‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬بصماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬وكانوا‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الألمنيوم‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬نوه‭ ‬البقالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألبا‭ ‬تواصل‭ ‬خططها‭ ‬المستمرة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬مهندسيها‭ ‬البحرينيين‭ ‬وابتعاثهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الشهادات‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخ‭ ‬بتنمية‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭.‬

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