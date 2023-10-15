الوزير فخرو يفتتح فعالية السياحة الفاخرة ((Connections Luxury))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ConnectionsLuxury

وقال‭ ‬إن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جعلتها‭ ‬أيقونة‭ ‬للسياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مقوماتها‭ ‬السياحية‭ ‬وخدماتها‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬ومثالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنادقها‭ ‬الفاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتجعات‭ ‬والمطاعم‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تضفي‭ ‬طابع‭ ‬التميز‭ ‬والتفرد‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬البحريني‭ ‬وتمنح‭ ‬الزوار‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭. ‬ونوّه‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالة،‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للسياح‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬واستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمحافل‭ ‬السياحية‭ ‬العالمية،‭ ‬وإبراز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬منتج‭ ‬سياحي‭ ‬منوع‭ ‬ومتكامل‭ ‬يعزز‭ ‬صورتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬العريق‭ ‬والتطور‭ ‬والفخامة‭.‬