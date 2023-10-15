الوزير فخرو يفتتح فعالية السياحة الفاخرة ((Connections Luxury))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة، النسخة الأولى من فعالية السياحة الفاخرة «
Connections
Luxury »، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من كبار منظمي الرحلات السياحية الدولية وممثلي القطاع السياحي الفاخر وشركات إدارة الوجهات من مختلف انحاء العالم. وبهذه المناسبة، أكّد الوزير أهمية استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تعد فرصة استثنائية لتعريف منظمي الرحلات السياحية بالمميزات الجذابة التي توفرها مملكة البحرين لصناعة السياحة والمستثمرين، وتسليط الضوء على قدرة المملكة وإمكانياتها السياحية الفريدة التي تمتلكها، والمساهمة في إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد بين البحرين ووكالات رائدة في جميع أنحاء العالم. كما نوّه فخرو بأن هذه الفعالية تعكس الدور الذي تضطلع به وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز قدرة مملكة البحرين وجاهزيتها وتنافسيتها لتنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، في إطار الحرص على التوسع في الأسواق السياحية الخارجية، بما يسهم في تعزيز زخم نمو القطاع السياحي في المملكة. واعتبر أن فعالية السياحة الفاخرة التي تستمر لثلاثة أيام تعد منصة عالمية للتواصل مع رواد صناعة السياحة الدوليين وخبراء صناعة السفر الفاخر وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تعزز مكانة البحرين كوجهة عالمية مثالية للسياحة الفاخرة، حيث سيتاح من خلالها لمنظمي الرحلات السياحية من جميع أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بتجربة مملكة البحرين واستكشاف عروضها السياحية المختلفة، مما يُسهم في التعريف بالمملكة وتسليط الضوء عليها في الأسواق الدولية.
وقال إن البنية التحتية السياحية التي تزخر بها مملكة البحرين جعلتها أيقونة للسياحة الفاخرة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن جميع مقوماتها السياحية وخدماتها أثبتت أنها وجهة رائدة ومثالية، من خلال فنادقها الفاخرة، إلى جانب المنتجعات والمطاعم ومراكز التسوق المتنوعة التي تضفي طابع التميز والتفرد على قطاع السياحة والسفر البحريني وتمنح الزوار تجربة سياحية استثنائية. ونوّه خلال كلمته في افتتاح هذه الفعالة، بأن مملكة البحرين تحرص على تعزيز قطاع السياحة وزيادة الوعي بالعديد من الوجهات والأنشطة التي يمكن للسياح الاستمتاع بها في المملكة من خلال المشاركة فيها واستضافة مختلف الفعاليات والمعارض والمحافل السياحية العالمية، وإبراز قطاع السياحة الفاخر في مملكة البحرين وما يضمه من منتج سياحي منوع ومتكامل يعزز صورتها كوجهة سياحية متميزة تجمع بين التراث العريق والتطور والفخامة.
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