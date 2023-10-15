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الوزير فخرو يفتتح فعالية السياحة الفاخرة ((Connections Luxury))

10/15/2023 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ووزير‭ ‬السياحة‭ ‬بالوكالة،‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬‮«‬ Connections ‭ ‬ Luxury ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬منظمي‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬الدولية‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الفاخر‭ ‬وشركات‭ ‬إدارة‭ ‬الوجهات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكّد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتعريف‭ ‬منظمي‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬بالمميزات‭ ‬الجذابة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لصناعة‭ ‬السياحة‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬السياحية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬ووكالات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬فخرو‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تعكس‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬لتنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬السياحية‭ ‬الخارجية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬زخم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تعد‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬الدوليين‭ ‬وخبراء‭ ‬صناعة‭ ‬السفر‭ ‬الفاخر‭ ‬وتسهيل‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬عالمية‭ ‬مثالية‭ ‬للسياحة‭ ‬الفاخرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتاح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬لمنظمي‭ ‬الرحلات‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستكشاف‭ ‬عروضها‭ ‬السياحية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جعلتها‭ ‬أيقونة‭ ‬للسياحة‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مقوماتها‭ ‬السياحية‭ ‬وخدماتها‭ ‬أثبتت‭ ‬أنها‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬ومثالية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنادقها‭ ‬الفاخرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتجعات‭ ‬والمطاعم‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تضفي‭ ‬طابع‭ ‬التميز‭ ‬والتفرد‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬البحريني‭ ‬وتمنح‭ ‬الزوار‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬استثنائية‭. ‬ونوّه‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالة،‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للسياح‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬واستضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمحافل‭ ‬السياحية‭ ‬العالمية،‭ ‬وإبراز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬الفاخر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬منتج‭ ‬سياحي‭ ‬منوع‭ ‬ومتكامل‭ ‬يعزز‭ ‬صورتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬العريق‭ ‬والتطور‭ ‬والفخامة‭.‬

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