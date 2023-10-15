بورشه البحرين تفتتح مركزا جديدا في مودا مول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬مركز‭ ‬بورشه‭ ‬البحرين‭ ‬استوديو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬يقع‭ ‬المتجر‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬التسوق‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

يخلق‭ ‬الاستديو‭ ‬الجديد‭ ‬تجربة‭ ‬انغماس‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬بورشه‭ ‬عبر‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬المميزة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭.‬

يعتبر‭ ‬استوديو‭ ‬بورشه‭ ‬في‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬صالة‭ ‬عرض؛‭ ‬إنما‭ ‬وجهة‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬استكشاف‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬تماما‭. ‬ويخلق‭ ‬تصميم‭ ‬الاستوديو‭ ‬المبتكر‭ ‬وبيئته‭ ‬الغامرة‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬اكتشاف‭ ‬الحرفية‭ ‬والأداء‭ ‬والتراث‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬يميز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭. ‬







يحظى‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستديو‭ ‬بفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬تفاعلية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تعميق‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بالعلامة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬ادوات‭ ‬ضبط‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬تخصيص‭ ‬السيارة‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المشاورات‭ ‬الحميمية‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬بورشه‭. ‬يقدم‭ ‬الاستديو‭ ‬رحلة‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬وغامرة‭ ‬تساعد‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬بورش‭ ‬أحلامهم‭. ‬

يتجسد‭ ‬التزام‭ ‬بورشه‭ ‬بخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬استوديو‭ ‬بورشه‭ ‬الجديد‭. ‬ويتوفر‭ ‬موظفون‭ ‬ذوو‭ ‬معرفة‭ ‬وشغف‭ ‬لتوجيه‭ ‬العملاء‭ ‬خلال‭ ‬رحلتهم‭ ‬مع‭ ‬بورشه‭ ‬وتقديم‭ ‬مشورة‭ ‬الخبراء‭ ‬وترتيب‭ ‬اختبارات‭ ‬القيادة‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬شراء‭ ‬سلسة‭. ‬يلتزم‭ ‬فريق‭ ‬الاستوديو‭ ‬المتخصص‭ ‬بضمان‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬عميل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭.‬







وقال‭ ‬تيموثي‭ ‬برايس،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبورشه‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬جلب‭ ‬استوديو‭ ‬بورشه‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سيارات‭ ‬فريدة‭ ‬لعملائنا‭. ‬سيكون‭ ‬استوديو‭ ‬بورشه‭ ‬في‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لعشاق‭ ‬السيارات‭ ‬استكشاف‭ ‬موديلاتنا‭ ‬المميزة،‭ ‬والانغماس‭ ‬في‭ ‬علامة‭ ‬بورشه‭ ‬التجارية،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬شخصية‭ ‬تتجاوز‭ ‬توقعاتهم‮»‬‭.‬