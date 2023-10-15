بورشه البحرين تفتتح مركزا جديدا في مودا مول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير
– محمد مطر
افتتح مركز بورشه البحرين استوديو جديد في البحرين. يقع المتجر الفريد في مودا مول في قلب منطقة التسوق الفاخرة في البحرين.
يخلق الاستديو الجديد تجربة انغماس في عالم بورشه عبر التعرف على المركبات المميزة للعلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل.
يعتبر استوديو بورشه في مودا مول ليس مجرد صالة عرض؛ إنما وجهة يمكن للعملاء من خلالها استكشاف العلامة التجارية والتفاعل معها على مستوى جديد تماما. ويخلق تصميم الاستوديو المبتكر وبيئته الغامرة تجربة لا مثيل لها، مما يتيح للزوار فرصة اكتشاف الحرفية والأداء والتراث الاستثنائي الذي يميز العلامة التجارية.
يحظى العملاء من خلال الاستديو بفرصة المشاركة في تجارب تفاعلية تزيد من تعميق ارتباطهم بالعلامة بدءا من ادوات ضبط الواقع الافتراضي التي تتيح تخصيص السيارة بشكل شخصي، وصولا إلى المشاورات الحميمية مع خبراء بورشه. يقدم الاستديو رحلة مصممة خصيصا وغامرة تساعد العملاء في العثور على بورش أحلامهم.
يتجسد التزام بورشه بخدمة العملاء الاستثنائية في استوديو بورشه الجديد. ويتوفر موظفون ذوو معرفة وشغف لتوجيه العملاء خلال رحلتهم مع بورشه وتقديم مشورة الخبراء وترتيب اختبارات القيادة وتوفير تجربة شراء سلسة. يلتزم فريق الاستوديو المتخصص بضمان حصول كل عميل على أعلى مستوى من الرعاية والاهتمام.
وقال تيموثي برايس، المدير العام لبورشه البحرين «يسعدنا جلب استوديو بورشه إلى البحرين وتوفير تجربة سيارات فريدة لعملائنا. سيكون استوديو بورشه في مودا مول بمثابة مركز للتميز في مجال السيارات، حيث يمكن لعشاق السيارات استكشاف موديلاتنا المميزة، والانغماس في علامة بورشه التجارية، والحصول على خدمة شخصية تتجاوز توقعاتهم».
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