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((العمالية)) تقضي لعامل بتعويض 14 ألف دينار لفصله تعسفيا

10/15/2023 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬العمالية‭ ‬بأحقية‭ ‬عامل‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬فصله‭ ‬تعسفيا،‭ ‬وإلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬إقامته‭ ‬وحرمانه‭ ‬من‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مضى‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مهامه‭ ‬بوظيفة‭ ‬مشرف‭ ‬عمال‭ ‬براتب‭ ‬شهري‭ ‬قدره‭ ‬470‭ ‬دينارا‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬الإيفاء‭ ‬ببنود‭ ‬العقد‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬صديقة‭ ‬الموالي،‭ ‬إن‭ ‬موكلها‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مارس‭ ‬2023‭ ‬بفصله‭ ‬وإلغاء‭ ‬تأشيرة‭ ‬الإقامة‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تسدد‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬المستقطعة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬حتى‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬3920‭ ‬ديناراً،‭ ‬بدل‭ ‬إخطار،‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬تذكرة‭ ‬سفر،‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة،‭ ‬وشهادة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ادعت‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬الفصل‭ ‬يعود‭ ‬لتقليص‭ ‬العمالة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬دفعت‭ ‬بعدم‭ ‬اتباع‭ ‬الشركة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬لإنهاء‭ ‬عقود‭ ‬العمال،‭ ‬كما‭ ‬طالبنا‭ ‬الشركة‭ ‬بالتعويض‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭.‬

وبينت‭ ‬الموالي‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬انتهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أنهت‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بالإرادة‭ ‬المنفردة‭ ‬دون‭ ‬سبب‭ ‬ودون‭ ‬أن‭ ‬تثبت‭ ‬مشروعية‭ ‬إنهاء‭ ‬العقد،‭ ‬وعليه‭ ‬قضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬قدره‭ ‬9240‭ ‬دينارا‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬بدل‭ ‬الإخطار،‭ ‬ذكرت‭ ‬الموالي‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬واقعة‭ ‬الفصل‭ ‬بإرادة‭ ‬منفردة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬وبالتالي‭ ‬عدم‭ ‬مشروعيته‭ ‬مما‭ ‬يستحق‭ ‬فيها‭ ‬المدعي‭ ‬للتعويض‭ ‬وبدل‭ ‬الإخطار،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬سدادها‭ ‬مقابل‭ ‬الإخطار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬بدل‭ ‬الإخطار‭ ‬بواقع‭ ‬420‭ ‬دينارا‭.
‬وأوضحت‭ ‬الموالي‭ ‬أنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬الأجور‭ ‬المستقطعة،‭ ‬استخلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬أثبت‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬براتب‭ ‬470‭ ‬دينارا‭ ‬ويطالب‭ ‬بأجوره‭ ‬المستقطعة‭ ‬بواقع‭ ‬3920‭ ‬دينارا،‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬سدادها‭ ‬أجور‭ ‬المدعي‭ ‬المطالب‭ ‬بها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬3920‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬قضت‭ ‬بإلزامها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬بدل‭ ‬إجازته‭ ‬السنوية‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬595‭ ‬دينارا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأجر‭ ‬الأساسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بدل‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬525‭ ‬دينارا‭. ‬وأشارت‭ ‬الموالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ألزمت‭ ‬الشركة‭ ‬بأحقية‭ ‬المدعي‭ ‬بتذكرة‭ ‬عودة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬قيمتها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬براتب‭ ‬شهري‭ ‬قدره‭ ‬470‭ ‬دينارا،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬استجابت‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬طلباتنا‭ ‬المرفوعة‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بتعويض‭ ‬المدعي‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬14 , 400‭ ‬ألف‭ ‬دينار‮»‬‭.

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