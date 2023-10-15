انتخابات الشعبة البرلمانية تكسر هدوء جلسة الشورى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مكتب «الشورى» يؤكد مواصلة تعزيز الحراك التشريعي واستثمار التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق توجيهات الملك
أكد مكتب مجلس الشورى الاهتمام والحرص على تعزيز الحراك التشريعي، واستثمار المستويات العالية من التنسيق والتعاون القائم مع السلطة التنفيذية، وتعميق العمل المشترك من أجل تحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم، وتطلعات جلالته السامية للنهوض بمسارات التنمية والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين، معربًا المجلس عن الفخر والاعتزاز بكلمات الثناء والتقدير التي تفضل بها جلالة الملك المعظم، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وإشادة جلالته بأداء المجلس الوطني، وما أنجزته المؤسسة التشريعية، من خلال التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار مكتب مجلس الشورى إلى أنَّ تنامي التشاور والتعاون مع الحكومة يفتح آفاقًا واسعة لمزيد من العمل التشريعي الداعم لمصلحة الوطن والمواطنين، مشيدًا مكتب المجلس بمساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه الكريم على استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وترجمة الرؤى السامية والطموحات الملكية لحصد المزيد من النجاحات والمنجزات الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى، الذي عُقد صباح أمس (الأحد)، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين.
وبَارَكَ رئيس مجلس الشورى لرؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى لنيلهم ثقة زملائهم، وانتخابهم لرئاسة اللجان في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، موجّهًا إلى استمرار الجهود، وتسخير العمل في مناقشة وبحث التشريعات والقوانين، وتقديم المبادرات التشريعية التي تُعزز ما تحقق في المسيرة الديمقراطية والتشريعية لمملكة البحرين.
واطلع مكتب مجلس الشورى على كشف بمشروعات القوانين وتقاريرها الجاهزة للمناقشة والبحث في جلسات المجلس، إلى جانب كشف بالموضوعات التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
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