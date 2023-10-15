انتخابات الشعبة البرلمانية تكسر هدوء جلسة الشورى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬التشريعي،‭ ‬واستثمار‭ ‬المستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وتعميق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وتطلعات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬للنهوض‭ ‬بمسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بكلمات‭ ‬الثناء‭ ‬والتقدير‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬وإشادة‭ ‬جلالته‭ ‬بأداء‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬أنجزته‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

وأشار‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬تنامي‭ ‬التشاور‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي‭ ‬الداعم‭ ‬لمصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬بمساندة‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموّه‭ ‬الكريم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وترجمة‭ ‬الرؤى‭ ‬السامية‭ ‬والطموحات‭ ‬الملكية‭ ‬لحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وبحضور‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جهاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس،‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المستشارين‭ ‬القانونيين‭.‬

وبَارَكَ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لرؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لنيلهم‭ ‬ثقة‭ ‬زملائهم،‭ ‬وانتخابهم‭ ‬لرئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬موجّهًا‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬الجهود،‭ ‬وتسخير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬وبحث‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين،‭ ‬وتقديم‭ ‬المبادرات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تُعزز‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واطلع‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬كشف‭ ‬بمشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬وتقاريرها‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمناقشة‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كشف‭ ‬بالموضوعات‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬لدى‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭. ‬