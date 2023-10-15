خبير إسرائيلي: إيران تحاول فتح جبهة جديدة عبر سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال خبير إسرائيلي إن إيران تحاول فتح جبهة جديدة على إسرائيل من سوريا، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمطاري دمشق وحلب في سوريا.
وكتب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن عبر منصة "X"، أن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أن: أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية جديدة، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".
روسيا اليوم
MENAFN15102023000208011052ID1107243453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.