الملك يعزي عشيرتي العواملة والدبابنة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاحد بالمرحوم عبد الفتاح عبد الرحمن طاهر العواملة (ابو بلال) القاضي وعضو المجلس القضائي ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق ، كما قدم التعازي بوفاة المرحومة الفاضلة دنيا عيسى سالم يعقوب دبابنة (ام بشار) زوجة عيسى سالم يعقوب دبابنة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .
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