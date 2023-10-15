لافروف: زيلينسكي أتعب الجميع

لافروف: زيلينسكي أتعب الجميع
التاريخ
10/15/2023 3:13:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أتعب الجميع.
وقال لافروف: "بطبيعة الحال أتعب زيلينسكي الجميع".
هكذا علق الوزير على تصريح السيناتورة الرومانية ديانا شوشواكي التي دعت لمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة في البرلمان الروماني.
روسيا اليوم
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