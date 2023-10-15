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لافروف: زيلينسكي أتعب الجميع

10/15/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أتعب الجميع.

وقال لافروف: "بطبيعة الحال أتعب زيلينسكي الجميع".


هكذا علق الوزير على تصريح السيناتورة الرومانية ديانا شوشواكي التي دعت لمنع زيلينسكي من إلقاء كلمة في البرلمان الروماني.

روسيا اليوم

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