Sunday, 15 October 2023 10:58 GMT

مستعمرون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل

10/15/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، رعاة ماشية ومواطنين فلسطينيين في قرى مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستعمرين من مستعمرة "كرمئيل" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل عدد من عائلة الهذالين في قرية أم الخير، ومنعوهم من الخروج من منازلهم بقوة السلاح وهددوهم بالقتل.
وأضاف أن عددا من مستعمري مستعمرة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين من عائلة المهانية جنوب شرق بلدة بني نعيم، هاجموا رعاة الماشية في قرية البويب وهددوهم بالقتل

وفا

MENAFN15102023000208011052ID1107243450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث