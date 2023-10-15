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الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التصعيد الخطير في غزة

10/15/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول التصعيد الخطير في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
وشدد جلالته على أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وحذر جلالة الملك، خلال الاتصال، من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية.

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