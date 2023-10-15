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انفجارات في تل أبيب ورشقات صاروخية تضرب مطار بن غوريون

10/15/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت مساء اليوم الأحد انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".
وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".
وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

روسيا اليوم

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