انفجارات في تل أبيب ورشقات صاروخية تضرب مطار بن غوريون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت مساء اليوم الأحد انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وذكرت كتائب "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" أنها قصفت "كيبوتس "ناحل عوز" بالصواريخ وقذائف هاون".
وأضافت: "كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" بقذائف الهاون".
وأكدت "القسام" قصف تل أبيب "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
روسيا اليوم
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