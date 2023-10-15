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مصدر طبي : 6 إصابات بعضها خطيرة في حريق مطعم

10/15/2023 3:13:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة اليوم الأحد، جراء حريق أحد المطاعم، بمنطقة الكريمة بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة الأنباء الأردنية إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الإصابات واخلائها إلى المستشفى.
وأضاف أنه جرى تحويل 4 حالات من المصابين الى مستشفيي الأميرة بسمة الحكومي، والبشير، وحالتهم العامة سيئة، فيما جرى إدخال حالتين للعلاج في المستشفى بحالة متوسطة.

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