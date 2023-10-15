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بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه

10/15/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الولايات المتحدة يمكنها دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه، فضلا عن ضمان "الأمن الدولي".

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة ... في تاريخ العالم".
وقال إنه بإمكان الولايات المتحدة "الاهتمام بالأمرين (دعم إسرائيل وأوكرانيا) مع الاستمرار في الحفاظ على أمننا الدولي"، وتساءل: "إذا لم نكن نحن فمن؟".
وفي وقت سابق أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن واشنطن على ثقة بقدرتها على دعم أوكرانيا والحلفاء في آسيا ومساعدة إسرائيل في آن واحد.

روسيا اليوم

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