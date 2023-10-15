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وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

10/15/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ عشرات الأشخاص وقفة تضامنية مع غزة مساء الأحد، قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسط تعرض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 8 أيام .
وتُنفذ منذ نحو أسبوع، وقفات تضامنية مع القطاع المحاصر، في عمّان ومحافظات أخرى.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية، العلمين الأردني والفلسطيني. ونظم الوقفة فعاليات حزبية وشبابية.

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