وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذ عشرات الأشخاص وقفة تضامنية مع غزة مساء الأحد، قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسط تعرض القطاع لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 8 أيام .
وتُنفذ منذ نحو أسبوع، وقفات تضامنية مع القطاع المحاصر، في عمّان ومحافظات أخرى.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية، العلمين الأردني والفلسطيني. ونظم الوقفة فعاليات حزبية وشبابية.
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