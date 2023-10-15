مستعمرون يهاجمون فلسطينيا في سلفيت والاحتلال يعتقل أبناءه

مستعمرون يهاجمون فلسطينيا في سلفيت والاحتلال يعتقل أبناءه
التاريخ
10/15/2023 3:13:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزبة مغر توفيق في بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.
وذكر الناشط ناظم السلمان ، أن المستعمرين حاولوا الاعتداء على المسن يوسف السلمان وعائلته في منطقة العزبة شمال البلدة، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أبنائه غسان، ومحمد، وهمام.
وفا
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