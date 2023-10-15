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مستعمرون يهاجمون فلسطينيا في سلفيت والاحتلال يعتقل أبناءه

10/15/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عزبة مغر توفيق في بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.
وذكر الناشط ناظم السلمان ، أن المستعمرين حاولوا الاعتداء على المسن يوسف السلمان وعائلته في منطقة العزبة شمال البلدة، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال أبنائه غسان، ومحمد، وهمام.

وفا

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