الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة

الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة
التاريخ
10/15/2023 3:13:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني الأحد، إنّ أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".
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