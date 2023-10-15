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الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة

10/15/2023 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني الأحد، إنّ أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".




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