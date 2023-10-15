2670 شهيدا فلسطينيا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة

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- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني بدأ السبت في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، كما دان قتل المدنيين الإسرائيليي
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حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الحالي ولنهاية آب الماضي تبلغ ملياري دولار، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 2329 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9042 آخر بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة
تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (3-4) درجات مئوية. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 2670 شهيدا فلسطينيا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 10/15/2023 - 19:53 عمان ن
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، إلى 2670 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9600 آخرين بجراح مختلفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد.
وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى استشهاد 2450 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9200 آخرين. ومن بين هذه الحصيلة، استشهد 357 فلسطينيا وأصيب ألف آخرون خلال 24 ساعة ماضية.
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، قال إن "من قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي تجاوز من قتلتهم في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".
وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية إلى مستشفيات القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 55 شهيدا وأكثر من 1200 جريح منذ 7 تشرين الأول.
واستشهد، السبت، أكثر من 400 فلسطيني وأصيب قرابة 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازل وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة.
ونفذ طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا، وإصابة قرابة 250 آخرين.
وفي مدينة غزة، استشهد قرابة 260 فلسطينيا من جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قرابة 40 فلسطينيا استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى قرابة 10 فلسطينيين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.
وفي خان يونس، جنوبي القطاع، استشهد قرابة 20 فلسطينيا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.
وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.
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