MENAFN - Amman Net)الملك عبدالله الثاني بدأ السبت في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، كما دان قتل المدنيين الإسرائيلييمديرية الأمن العام تعلن عن إغلاق جسر الملك حسين، أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1500 مسافر فقط بالمغادرة.حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الحالي ولنهاية آب الماضي تبلغ ملياري دولار، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدوليمدير الأمن العام للقضاء الشرطي يوعز بالتحقيق في حادثة وفاة شخص في الطفيلة بعد تدهور مركبته إثر ملاحقته من قبل دورية وعدم امتثاله لها.ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 2329 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9042 آخر بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة في قطاع غزةتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (3-4) درجات مئوية. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 2670 شهيدا فلسطينيا حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة 10/15/2023 - 19:53 عمان ن

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، إلى 2670 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9600 آخرين بجراح مختلفة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأحد.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى استشهاد 2450 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة 9200 آخرين. ومن بين هذه الحصيلة، استشهد 357 فلسطينيا وأصيب ألف آخرون خلال 24 ساعة ماضية.

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، قال إن "من قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي تجاوز من قتلتهم في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي".

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية إلى مستشفيات القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية إلى 55 شهيدا وأكثر من 1200 جريح منذ 7 تشرين الأول.

واستشهد، السبت، أكثر من 400 فلسطيني وأصيب قرابة 1500 آخرين في عشرات الغارات التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت منازل وبنايات سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة.

ونفذ طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا، وإصابة قرابة 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد قرابة 260 فلسطينيا من جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قرابة 40 فلسطينيا استشهدوا في مخيم جباليا بعيد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤوس ساكنيها، إضافة إلى قرابة 10 فلسطينيين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوبي القطاع، استشهد قرابة 20 فلسطينيا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

وألحقت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.

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