حلقة نار تحبس الأنفاس وتعلق الأنظار في سماء الأمريكتين (فيديو)

تمكن الملايين من سكان أمريكا الشمالية والجنوبية من مراقبة كسوف حلقي، السبت، غطى خلاله القمر الشمس لبضع دقائق، وكشف عن "حلقة النار".

وأثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيداً قليلاً عن الأرض مقارنة مع ما يكون عليه أثناء الكسوف الكلي، وبالتالي يبدو قطره، للناظرين إليه، أصغر قليلاً من قطر الشمس، ما ينتج عنه هذا اللون البرتقالي "الحلقي".

وظهر الكسوف بعد وقت قصير من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) في ولاية أوريغون الأمريكية على ساحل المحيط الهادئ، ثم "عَبَرَ" الولايات المتحدة من الشمال الغربي إلى تكساس في الجنوب.

شيء لا يوصف

وشوهد الكسوف بعد ذلك في المكسيك، ثم في أميركا الوسطى: في هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا على وجه الخصوص.

وكانت كولومبيا أول دولة في أميركا الجنوبية يُسجَّل فيها هذا الكسوف الحلقي. وفي مركز مراقبة الفلك في بوغوتا، حبس ألف شخص أنفاسهم عند الظهر عندما انكشحت السماء فجأة، وأصبحت مرئية.

ثم علت أصوات الضحكات وذُرفت الدموع تأثراً.

وقالت الموظفة الحكومية كيومارا سيفوينتس (41 عاما) التي جاءت مع زوجها وأطفالهما الثلاثة، لوكالة فرانس برس "كان من المحزن في البداية عدم تمكني من رؤية ذلك، ثم كان الأمر مؤثرا للغاية" عندما ظهرت. وأضافت: "سيكون ذلك ذكرى جميلة".

وقال خوان فينازكو، وهو طالب جامعي يبلغ 25 عاما، "لقد كان شيئا لا يوصف، لا أجد كلمات للتعبير عما أشعر به".

وفي بلدة بينونوم في بنما، على بعد 150 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، عاين كارلوس راميريز الكسوف وهو يرتدي زي رائد فضاء، وهي المهنة التي كان يحلم بمزاولتها عندما كان طفلا.

وقال هذا المرشد السياحي البالغ 55 عاما لوكالة فرانس برس "لقد وجدتُ الحدث مذهلا هنا في بنما".

وتستمر "حلقة النار" المقابلة لمحيط الشمس من بضع عشرات من الثواني إلى أكثر من 5 دقائق، حسب موقع الرصد.

وبثت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مقطع فيديو للحدث على موقعها الإلكتروني، مع بث مباشر من نيو مكسيكو وتكساس.

تساؤلات مستمرة

وفي الولايات المتحدة، كان هذا الحدث بمثابة مقدمة قبل الكسوف الكلي المرتقب في أبريل 2024.

وقالت مادهوليكا غوهاثاكورتا، العالمة في قسم الفيزياء الشمسية في وكالة ناسا،

إن هذين الخسوفين، الحلقي والكلي، "سيكونان مثيرين للغاية للبحث العلمي".

وأوضحت أنه "خلال كسوف الشمس، يحدث انخفاض كبير في كثافة الإلكترونات في طبقة الأيونوسفير"، وهي طبقة من الغلاف الجوي.

وشددت على أنه "حتى لو أن التأثيرات الجوية لكسوف الشمس تشكل محور دراسات منذ أكثر من 50 عاما، فإن الكثير من الأسئلة لا تزال قائمة". على سبيل المثال، "ما مقدار تأثر طبقة الأيونوسفير؟ وكم يمتدّ هذا الأمر؟ ولماذا يحدث ذلك؟"

وكانت ناسا قد أعدت إطلاق ثلاثة صواريخ سبر من قاعدة وايت ساندز العسكرية في نيو مكسيكو: واحد قبل الكسوف، وواحد أثناءه، وواحد أخير بعد الحدث.

ويهدف ذلك إلى جمع بيانات عن المجالات المغناطيسية والكهربائية، وكثافة الإلكترونات، ودرجة الحرارة التي انخفضت بسبب الظل الناتج عن القمر. وقد يؤدي هذا أيضاً إلى اضطرابات لدى الحيوانات.

حدث كسوف كلي في عام 2017 في الولايات المتحدة. وبعد شهر نيسان/أبريل، يُرتقب الحدث التالي من هذا النوع في عام 2044 في البلاد.

وسيكون كسوف كلي مرئياً أيضاً في إسبانيا في أغسطس 2026.

الشمس أكبر بحوالي 400 مرة من القمر، ولكنها أيضاً أبعد بـ 400 مرة، ولهذا السبب يبدو النجمان متشابهين في الحجم من الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه للاستمتاع بكسوف الشمس، يجب وضع نظارات خاصة معتمدة تحت طائلة تعريض العينين لأذى كبير.