خطة إنقاص الوزن مثمرة أكثر بعيداً عن شريك الحياة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أوضح بحث جديد نُشر في مجلة الطب السلوكي، واستمر 12 شهراً، وبمشاركة 64 زوجاً، أنَّه على الرغم من ميل الأزواج للتشارك في ما بينهم في مجمل المسائل، وجدوى ذلك، ليس هناك أي تأثير اجتماعي فاعل لهذا التشارك حينما يتعلق الأمر بضبط النفس أو العزيمة لغرض التخلص من الوزن الزائد، إذ إن الأمر في هذا الصدد، وحسب الدراسة، يرتبط بخواص فردية أكثر، ومن الأفضل أن يفعله الشخص وحده، بعيداً عن الشريك.
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