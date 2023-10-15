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خطة إنقاص الوزن مثمرة أكثر بعيداً عن شريك الحياة

10/15/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضح بحث جديد نُشر في مجلة الطب السلوكي، واستمر 12 شهراً، وبمشاركة 64 زوجاً، أنَّه على الرغم من ميل الأزواج للتشارك في ما بينهم في مجمل المسائل، وجدوى ذلك، ليس هناك أي تأثير اجتماعي فاعل لهذا التشارك حينما يتعلق الأمر بضبط النفس أو العزيمة لغرض التخلص من الوزن الزائد، إذ إن الأمر في هذا الصدد، وحسب الدراسة، يرتبط بخواص فردية أكثر، ومن الأفضل أن يفعله الشخص وحده، بعيداً عن الشريك.

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