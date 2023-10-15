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الذكاء الاصطناعي يتعرّف الألم قبل الجراحة وبعدها

10/15/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبشّر النظام الآلي للتعرف إلى الألم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بثورة واعدة للكشف بطريقة غير متحيزة عن الألم لدى المرضى، قبل وفي أثناء وبعد الجراحة، وفقًا لبحث تم تقديمه في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير.

ويستخدم نظام التعرف الآلي إلى الألم شكلين من الذكاء الاصطناعي: أولاً رؤية الحاسوب، وثانياً التعلم العميق، حتى يتمكن من تفسير الصور لتقييم آلام المرضى.

وستسهم التقنية في التقليل من مدة الإقامة في المستشفى، إضافة إلى منع حدوث حالات صحية طويلة الأمد، مثل الألم المزمن، والقلق، والاكتئاب.

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