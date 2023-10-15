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مواد في الطحالب قادرة على ردع «كوفيد»

10/15/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف فريق من العلماء الروس مواد في الطحالب قادرة على مكافحة فيروس «كورونا»، وحسب تقرير في «روسيا اليوم»، فقد تصبح الطحالب أساساً لتطوير أدوية جديدة ضد «كوفيد 19»، إثر هذا الاكتشاف لعلماء الكيمياء في جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد التخليق العضوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إذ تبين لهم وجود مواد في الطحالب الحمراء، يمكنها إيقاف تكاثر فيروس «SARS-CoV-2»، ويمكن أن تصبح هذه المواد أساساً لتطوير دواء جديد ضد فيروس «كورونا». وذلك طبقاً لما أشارت إليه صحيفة «غازيتا آر يو»: «GAZETA» الإلكترونية الروسية، نقلاً عن العلماء في جامعة الأورال الروسية.

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