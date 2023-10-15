مواد في الطحالب قادرة على ردع «كوفيد»

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتشف فريق من العلماء الروس مواد في الطحالب قادرة على مكافحة فيروس «كورونا»، وحسب تقرير في «روسيا اليوم»، فقد تصبح الطحالب أساساً لتطوير أدوية جديدة ضد «كوفيد 19»، إثر هذا الاكتشاف لعلماء الكيمياء في جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد التخليق العضوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إذ تبين لهم وجود مواد في الطحالب الحمراء، يمكنها إيقاف تكاثر فيروس «SARS-CoV-2»، ويمكن أن تصبح هذه المواد أساساً لتطوير دواء جديد ضد فيروس «كورونا». وذلك طبقاً لما أشارت إليه صحيفة «غازيتا آر يو»: «GAZETA» الإلكترونية الروسية، نقلاً عن العلماء في جامعة الأورال الروسية.
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