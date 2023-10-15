ساعد في خسارة 27 كيلو غراماً .. عقار لمرضى السكري ينقص الوزن

خلصت دراسة جديدة أن عقار "مونجارو" المخصص لعلاج مرضى السكري، ساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن على فقدان ما لا يقل عن ربع وزن الجسم، أو ما يزيد على سبعة وعشرين كيلو غراما في المتوسط، عندما يقترن بنظام غذائي مكثف وممارسة الرياضة.

بالمقارنة، فإن مجموعة من الأشخاص الذين اتبعوا نظاما حمية غذائية ومارسوا التمارين الرياضية، ثم تلقوا بعد ذلك جرعات عقار وهمي، فقدوا بعض الوزن في بادئ الامر لكنهم اكتسبوه ثانية بعد ذلك، حسبما أفاد باحثون في تقرير نشر يوم الأحد في مجلة "نيتشر ميديسن".

قال الدكتور توماس فادن، الباحث في مجال السمنة بجامعة بنسلفانيا وأستاذ علم النفس الذي قاد الدراسة: "هذه الدراسة تقول إنه إذا فقدت الوزن قبل بدء تناول الدواء، فيمكنك بعد ذلك فقدان المزيد من الوزن بعد ذلك".

تؤكد النتائج، التي عرضت أيضا الأحد في مؤتمر طبي، أن العقار الذي تنتجه شركة "إيلي ليلي آند آمب" قد يصبح واحدا من أقوى العلاجات الطبية للسمنة حتى الآن، حسبما أفاد خبراء خارجيون.

قالت الطبيبة كارولاين أبوفيان، التي تعالج السمنة في مستشفى "بريغام آند ويمن" ولم تشارك في الدراسة: "بأي طريقة تقسمها، فإنها تمثل (اقتطاع) ربع إجمالي وزن جسمك".

عقار "تيرزيباتايد" الذي يباع تحت الاسم التجاري "مونجارو" وينتج في شكل حقن، نال موافقة الجهات الطبية في الولايات المتحدة في مايو من عام 2022 لعلاج مرض السكري.

يباع بالاسم التجاري "مونجارو"، ويستخدم بدون تصريح بجرعة محددة لعلاج السمنة، ليستجيب لمجموعة عقاقير يتزايد الطلب عليها في علاج السكري وإنقاص الوزن، ومنها "أوزيمبيك" و"ويغوفي"، من إنتاج شركة "نوفو نورديسك".

تعاني الأسواق منذ أشهر من نقص في جميع الأدوية، التي تبلغ تكلفتها للمستهلك تسعمائة دولار شهريا أو أكثر.

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