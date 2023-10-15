فيلم «عَلَم» في سينما عقيل بدبي.. انطلاقة جديدة وزخم نوعي

بدأ فيلم «عَلَم» للمخرج فراس خوري، انطلاقته النوعية الجديدة، اليوم، مع انطلاقة برامج عروضه في سينما عقيل في دبي بدولة الإمارات، حيث تستمر العروض حتى الخميس 26 أكتوبر، وذلك بعد مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع السينما العربية الذي أقيمت مجرياته في سينما عقيل.

وكان الفيلم حصد في مشواره 7 جوائز، أحدثها جائزة أفضل عمل أول من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، وثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على عرضه العربي الأول، وهي جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، وجائزة تصويت الجمهور (يوسف شريف رزق الله)، وأفضل ممثل لـمحمود بكري. كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للشباب في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، وبجائزتي أفضل عمل أول ونيتباك لأفضل عمل آسيوي في مهرجان كيرالا السينمائي الدولي.



وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك أيضاً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، ومهرجان الفيلم العربي سان ديغو، ومهرجان منصة أفلام في مدينة مارسيليا ومهرجان بانوراما سينما المغرب العربي والشرق الأوسط، ومهرجان روما السينمائي، وشهد أيضاً سلسلة من العروض التجارية الناجحة في سينما زاوية في القاهرة.



وعلى الصعيد الإعلامي والنقدي كتب جايسون ديلجادو في موقع Film Threat «فيلم عَلَم هو تجربة مشاهدة ممتعة على عكس الكثير من الأفلام التي تتناول قضايا سياسية، والفضل لصانع الفيلم الذي أضاف لمسات إنسانية إلى العمل». في حين كتبت نامراتا جوشي في New Indian Express «يتميز فيلم عَلَم بخفة ظل ونضارة حيث يتناول أهمية تثقيف الشباب سياسياً».

فيلم «عَلَم» من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج MPM Film (فرنسا) (ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، نايومي لاجاديك)، Paprika Films (تونس) (مالك كوشباتي)، وPhilistine Films (فلسطين) (أسامة بواردي)، كما يشترك في الإنتاج Metafora Production،Lacydon Bay Productions،Red Sea Film Festival Foundation. وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

وفراس خوري مخرج فلسطيني تخرّج بدرجة البكالوريوس في السينما، يملك في رصيده العديد من الأفلام القصيرة، من بينها أفلام نالت العديد من الجوائز: سبعة أيام في دير بولس (2007) وصفّير (2010)، وعُرض في العديد من المهرجانات وعلى القنوات التلفزيونية ومنها Arte وVVD. في عام 2019، انتهى من فيلمه القصير اجرين مارادونا الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي، ويعرض على نتفليكس منذ 15 أكتوبر 2021.

وإلى جانب نشاطه الإخراجي، يلتزم خوري بنشر الأفلام وتدريب الشباب. كما قام بتدريس التعبير السينمائي في مدرسة السينما في مسرح الحرية بمخيم اللاجئين في جنين، وجامعة الناصرة وجمعية المشغل للثقافة والفنون في حيفا، وفي تونس أيضاً.