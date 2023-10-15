وزير الثقافة العراقي يستقبل وفد «العربية للمسرح»

استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، في مكتبه، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله والوفد المرافق له، بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، وذلك في إطار إشرافه ومتابعته الحثيثة لمجريات التحضيرات الخاصة بتنظيم الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي والتي تنظمها الهيئة في بغداد بتعاون مثمر مع نقابة الفنانين العراقيين ومع وزارة الثقافة ممثلة في دائرة السينما والمسرح، في الفترة من 10 وحتى 18 يناير من سنة 2024.

واستهل وزير الثقافة اللقاء بترحيبه بالوفد وتقديره الجهود التي تبذلها الهيئة لخدمة المسرح العربي، وأكد ثقته بآليات عمل الهيئة وحرفيتها، وبالجهود التي يقوم بها نقيب الفنانين العراقيين والاستعداد الكبير الذي تقوم به دائرة السينما والمسرح، مشدداً على تكاتف الجميع من أجل إنجاز دورة تليق ببغداد، التي تمثل تاريخاً حافلاً أدته كونها حاضرة حضارية ذات جذور، وبين أنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل أن نقدم ما يليق بالمسرح الذي يشكل تجربة حياة واختزال للزمن، المسرح الذي يحمل علاجاً ورؤى مستقبلية، ولذا فهو حياة ورسائل يحملها العرض المسرحي.

وأشاد الدكتور البدراني بدور الكاتب والمخرج والممثل صناع المسرح، الذين يعيشون مخاضاً وحالة ولادة إبداعية لتقديم هذا الإبداع للمتلقي مملوءاً بالأحاسيس، وهذا سر خلود أسماء المبدعين في ذاكرة الناس والتاريخ.

وختم وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك البدراني حديثه بالتأكيد على التشارك والتعاون المثمر من أجل إنجاح كل ما يتعلق بالدورة الرابعة عشرة التي تقدم الهيئة عبرها صورة ناصعة للمسرح العراقي.

وبدوره، أكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اعتزازه بالدعم الكبير والوعي العالي الذي يمثله خطاب الوزير الفكاك، ما يضيف الثقة والطمأنينة إلى عمل الهيئة والشركاء العراقيين، موضحاً أن العمل يسير بوتيرة جيدة وانسجام، ليكون المهرجان في دورته الجديدة منصة مفتوحة للإبداعات العربية الأفضل والأجود.

وتابع: ذاك هو الأمر الذي دفعنا لزيادة زمن المهرجان من سبعة إلى تسعة أيام، ولتنظيم أكبر مؤتمر فكري في تاريخ المهرجان، إذ يشارك في المؤتمر مئة وسبعة وعشرون باحثاً ومجرباً، منهم سبعة وتسعون من المسرحيين العراقيين، إضافة إلى إصدار عشرين كتاباً من تأليف مسرحيين عراقيين، وهي إصدارات خاصة بمناسبة المهرجان، وتفوق عدداً أي إصدارات في كل الدورات السابقة، وفوق كل هذا فإن عدد المشاركين في المهرجان سوف يصل إلى ستمئة من كل أنحاء الوطن العربي، ولذا ستكون الدورة الرابعة عشرة الأكبر والأضخم والأغنى فنياً وفكرياً.

وأشاد الأمين بتجربة تعاون الهيئة العربية للمسرح مع العراق في غير حدث ومناسبة وبالدور الذي يؤديه المسرحيون العراقيون في مسيرة الهيئة.

تنوع

وقدم الدكتور جبار جودي ملخصاً للجهود التشاركية المتعلقة بتنظيم المهرجان وبرامجه، ووضع الوزير في خطط عمل تتعلق بمفاصل رئيسة في المهرجان والتي يشكل ضبطها حيوية للمهرجان ما يوفر المناخ الأفضل للشركاء وللمشاركين في المهرجان، وأكد أن حلول مهرجان المسرح العربي في بغداد تعد حدثاً مهماً وجاذباً لكل المسرحيين العرب، ولذا فإن استعداد المسرحيين العراقيين يتجسد بأفضل صورة لتحقيق المشهد الأبهى لبغداد الإبداع، وقد أشار الوزير الفكاك إلى استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة.

كما قدم عضو وفد الهيئة غنام غنام صورة عن الاستعدادات الخاصة بالعمل الإعلامي في المهرجان، إضافة إلى الاهتمام بالمسرحيين العراقيين في المهجر والمغترب، وإلى شريحة من المسرحيين العرب من خريجي العراق الذين حققوا إنجازات فارقة في بلدانهم.