تفاعل نوعي مع أمسيات وجلسات «أبوظبي للشعر»



استضاف مهرجان أبوظبي للشعر، الذي انطلق من 12 أكتوبر واستمر حتى يوم 15 أكتوبر، أمسيات شعرية لقيت تفاعلاً نوعياً من الجمهور، وحضرها نخبة من الشعراء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والوطن العربي، حيث استقطب هذا الحدث جمهوراً واسعاً من هواة هذا الفن العربي العريق ومحبيه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث نظمته لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واحتضن المهرجان 5 أمسيات شعرية شارك فيها العديد من الشعراء الذين صدحوا في مسرح المهرجان بقصائد متنوعة، وبأداء شعري ممتاز، مما أسهم في إثراء المشهد الثقافي والأدبي في المنطقة وتعزيز التفاعل الفني بين الشعراء والجمهور، بالإضافة إلى إبراز تجارب شعرية متنوعة من مختلف الشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.



وكانت قد شهدت أولى الأمسيات الشعرية في المهرجان حضور كل من الشاعر سعد صالح المطرفي، والشاعر محمد المر بالعبد المهيري، والشاعر محمد بن جخير، والشاعر عبد المجيد الذيباني، والشاعر كامل البطحري، والشاعر علي آل صبيح، وقدمها الإعلامي عبدالله الكربي، وحضر الأمسية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وسط حضور مميز من الشعراء والزوار ونخبة من المثقفين والكتاب والإعلاميين.

وتلتها أمسيات استمرت بصورة يومية، حضرها جمهور من الشعراء، ومن المشاركين فيها: صالح النشيرا، وفيصل العدواني، وفهد السعدي، ومحمد السكران، وعبدالله الخالدي، وسالم بن كدح الراشدي، بالإضافة إلى محمد بن طريش الكعبي، وناصر الوبير، ومحمد جار الله السهلي، وعبد الرحمن الشمري، ومحمد بن حماد الكعبي، وعلي الغنبوصي.



وقد ساهمت أمسيات المهرجان بالتعريف عن أهم الشعراء في المنطقة والوطن العربي، وخصوصاً الشعراء الإماراتيين، بالإضافة إلى أنها خلقت فرصة مميزة ليتفاعل الجمهور بشكل مباشر مع شعرائهم المفضلين، والتعرف على تجاربهم ومواهبهم الشعرية، كما ساهمت أيضاً في تكوين منصة للشعراء ليبرزوا مواهبهم الشعرية.

وعلى هامش فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر أقيمت أيضاً جلسات أدبية ناقشت ألحان الشعر النبطي، بهدف تنمية الحس الأدبي وحفظ التراث الثقافي وصونه، وخصوصاً فيما يتعلق بالألحان الشعبية المرتبطة بالفنون التي تستند على الأشعار النبطية. كما أقيمت أيضاً مناقشات عدة في مجلس الفنون التراثية استعرضت فنون التغرودة والونة والمنكوس، بالإضافة إلى فنون الربابة والعود والشلات، بمشاركة نخبة من المختصين في هذه الفنون.