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كريم بنزيما: كل صلواتنا لأهل غزة

10/15/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي الحالي، وأسطورة ريال مدريد الاسباني السابق، دعمه للفلسطينيين في غزة من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس" تويتر سابقاً.

ونشر بنزيما تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".


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