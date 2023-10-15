كريم بنزيما: كل صلواتنا لأهل غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة السعودي الحالي، وأسطورة ريال مدريد الاسباني السابق، دعمه للفلسطينيين في غزة من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس" تويتر سابقاً.
ونشر بنزيما تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN15102023000110011019ID1107243385
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.