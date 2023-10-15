إيلون ماسك يقيل موظفة انتقدت سياسة العودة للعمل من المكتب

انتهك الملياردير إيلون ماسك القانون بعدما طرد موظفة انتقدت سياسة العودة للعمل من المكتب.

وزعم المجلس الوطني لعلاقات العمل في أول شكوى رسمية ضد شركة «اكس» المعروفة سابقة باسم «تويتر»، أنه تم طرد مهندسة برمجيات في الشركة بعد فترة قصيرة من استحواذ ماسك على الشركة قبل عام.

وأقال ماسك الموظفة والتي تدعى «ياو يو» بعد محاولتها لتنظيم موظفي الشركة الآخرين الذين كانوا محبطين من التغييرات المفاجئة من جانب ماسك لمتطلبات العمل داخل الشركة.

ووفقاً للمجلس الوطني لعلاقات العمل، أرسل الملياردير الأمريكي ومالك «اكس» رسالة إلى موظفي الشركة وقال فيها: إذا كان بإمكانك الحضور إلى المكتب لكنك لا تأتي، فإن استقالتك مقبولة.

ودفعت تلك الرسالة العديد من الموظفين للتعبير عن غضبهم وخوفهم من التوجيه بالعودة إلى المكتب على الفور.

وتفاعلت يو مع تلك الرسالة بمنشور على «اكس» حثت فيه زملاءها بعدم الاستقالة، وتفاعل عدد كبير من موظفي الشركة مع تلك الرسالة، ليتم إقالتها بعد كتابة هذا المنشور بخمسة أيام، إذ تم اتهامها بأنها انتهكت سياسة غير محددة داخل الشركة.



