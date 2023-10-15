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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة أهواز جنوب غربي إيران

10/15/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت مدية اهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى البلاد، اليوم الاحد، إلى زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وقد شعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة اهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.


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