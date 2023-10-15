عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي السيناتور الدكتور زمبري عبدالقادر وزير خارجية ماليزيا التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان التداعيات الأمنية و الإنسانية للأزمة الراهنة وجهود فتح ممرات آمنة بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين.

وأكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة وإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

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