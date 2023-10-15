الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة

الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة
التاريخ
10/15/2023 3:00:48 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الأحد إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".
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