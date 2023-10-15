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الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض غزة

10/15/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال فريق الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الأحد إن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".

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