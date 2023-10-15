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ذياب بن محمد بن زايد يزور مركز حملة «تراحُم - من أجل غزة» في أبوظبي

10/15/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، مركز حملة «تراحُم – من أجل غزة» في أبوظبي المقام في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين، وتفقد سموه سير العمل في المركز الذي يعد أول مركز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية.

والتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بعدد من المتطوعين في المركز خلال الجولة، وأشاد سموه بجهود المتطوعين والمتطوعات والمؤسسات الحكومية والخاصة وحرصهم على الإسهام في إغاثة الفلسطينيين المتضررين في غزة.

جدير بالذكر أن حملة «تراحُم – من أجل غزة» تأتي في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع، وتشرف على الحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع.

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