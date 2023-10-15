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تنويه مهم من المركز الوطني للأرصاد بشأن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب

10/15/2023 3:00:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن المركز
الوطني للأرصاد عن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب تبدأ كمنخفض جوي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر وتتطور يوم الجمعة 20 أكتوبر ثم تتحرك باتجاه الغرب.


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