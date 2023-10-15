تنويه مهم من المركز الوطني للأرصاد بشأن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب

تنويه مهم من المركز الوطني للأرصاد بشأن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب
التاريخ
10/15/2023 3:00:48 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المركز
الوطني للأرصاد عن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب تبدأ كمنخفض جوي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر وتتطور يوم الجمعة 20 أكتوبر ثم تتحرك باتجاه الغرب.
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