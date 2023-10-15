تنويه مهم من المركز الوطني للأرصاد بشأن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب



أعلن المركز

الوطني للأرصاد عن احتمال تشكل حالة مدارية جنوب بحر العرب تبدأ كمنخفض جوي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر وتتطور يوم الجمعة 20 أكتوبر ثم تتحرك باتجاه الغرب.





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