مع ارتفاع الأعداد.. شاحنات الآيس كريم تنقل جثث القتلى في غزة

لجأ مسؤولو الصحة في قطاع غزة إلى حفظ جثث الفلسطينيين الذين قُتلوا من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في صناديق شاحنات تجميد البوظة (الآيس كريم)، وذلك لأن نقلها إلى المستشفيات محفوف بالمخاطر، والمقابر لا يوجد بها متسع.

وأطلقت إسرائيل أعنف موجة قصف على الإطلاق على قطاع غزة، رداً على تنفيذ حماس هجومها الأعنف على إسرائيل منذ عقود.

وقال الطبيب ياسر علي، من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح: «تتسع مشرحة المستشفى لعشر جثث فحسب، لذلك أحضرنا ثلاجات تجميد الآيس كريم من مصانع المثلجات، من أجل حفظ الأعداد الهائلة من الشهداء».

وعادة ما تُستخدم شاحنات التجميد، التي يحمل جانباها صوراً إعلانية لأطفال باسمين ويتلذذون بالمثلجات، في توصيل الشحنات إلى المتاجر.

وفي الوقت الراهن، تُستخدم كمشارح مؤقتة لضحايا الحرب الضروس بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه سيسمح لسكان شمال غزة بالتحرك إلى جنوب القطاع قبل اجتياح بري متوقع رداً على الهجمات التي نفذتها حماس قبل ثمانية أيام وأسفرت عن مقتل 1300 إسرائيلي.

وقالت السلطات في غزة إن الضربات الجوية الإسرائيلية أودت بحياة 2450 شخصاً وأدت إلى إصابة قرابة عشرة آلاف حتى الآن. وتنفد الإمدادات من المستشفيات التي تكافح للتعامل مع أعداد المصابين المتزايدة.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس رداً على هجوم السابع من أكتوبر الذي اقتحم فيه مقاتلوها بلدات إسرائيلية.

وتقول إنهم قتلوا رجالاً ونساءً وأطفالاً واحتجزوا العشرات رهائن، ويعني ذلك أن حصيلة القتلى في غزة ستتزايد بشكل حاد.

وذكر الطبيب علي، وهو يفتح الثلاجات ليظهر الجثث الملفوفة بأكفان بيضاء: «حتى بوجود هذه الثلاجات، يفوق عدد (القتلى) سعة هذه المشرحة الرئيسية بالمستشفى والمشارح البديلة، وما بين 20 و30 جثة متروكة داخل خيام أيضاً».

وأضاف: «قطاع غزة في أزمة، وإن استمرت الحرب بهذه الطريقة، فلن نستطيع دفن القتلى. المقابر ممتلئة بالفعل ونحتاج إلى مقابر جديدة لدفن القتلى».

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، إن السلطات في مدينة غزة تعد أيضاً تعد مقابر جماعية.

وتابع: «مع هذا الواقع، في ظل تكدس عشرات من الشهداء ممن لم يتسن التعرف عليهم خلال الأيام الماضية من العدوان، وضجت بهم ثلاجة الشهداء في مستشفى الشفاء، وفي ظل توافد العشرات الآخرين من الشهداء أطفال رضع، ونساء ورجال وشيوخ، كان لزاماً علينا أن نقوم بواجبنا الشرعي والأخلاقي تجاه الشهداء بدفنهم».





اقرأ أيضاً

ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 2450 شخصاً





عبدالله بن زايد ووزير خارجية ماليزيا يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد في المنطقة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز