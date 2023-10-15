السيسي مخاطباً بلينكن: اليهود لم يتعرضوا لأي قمع أو استهداف في العالم العربي والإسلامي (فيديو)

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.

جاء رد السيسي الصارم، اليوم الأحد، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يواصل جولته المكوكية عبر الشرق الأوسط في محاولة لمنع الحرب مع حماس من إشعال صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وقال السيسي موجهاً حديثه لوزير الخارجية الأمريكي "انت تحدثت وقولت إنك إنسان يهودي وانا اسمح لي اقول انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر ولم يكن ابدا يتعرضوا لأي شكل من اشكال القمع او الاستهداف ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية ان تم استهداف اليهود في التاريخ القديم والحديث ... يمكن حصل استهداف في أوروبا، اسبانيا او دول أخرى لكن في بلادنا العربية والإسلامية لم يحدث ذلك... انا بقول الكلام ده لأن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا".

مع اقتراب شن إسرائيل لهجوم بري وشيك، أكد بلينكن مجددا وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل "اليوم وغدا وكل يوم."

لكنه قال إن إسرائيل يجب أن تأخذ " كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين."

لم يوجه الوزير الأمريكي أي انتقاد علني مباشر لإسرائيل أو لحملة القصف التي أدت لمقتل مدنيين في غزة.

قالت وسائل إعلام مصرية رسمية إن السيسي أبلغ بلينكن أن العملية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت حق الدفاع عن النفس وتحولت إلى عقاب جماعي."

وصرح بلينكن للصحفيين قبل مغادرة القاهرة "إسرائيل لديها الحق، بل الواجب للدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس ومحاولة بذل ما في وسعها للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا."

وأضاف "الطريقة التي تفعل بها إسرائيل هذا الأمر مهمة. عليها أن تفعل ذلك بطريقة تؤكد القيم المشتركة التي لدينا بشأن حياة الإنسان وكرامته، مع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين."





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