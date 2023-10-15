عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة وجهود حماية المدنيين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التصعيد الجاري بين غزة وإسرائيل.
وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.
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