عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان هاتفيا التطورات بالمنطقة وجهود حماية المدنيين



بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التصعيد الجاري بين غزة وإسرائيل.

وتطرقت محادثات الجانبين إلى جهود المجتمع الدولي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تنسيق وتضافر المساعي الإقليمية والدولية من أجل حماية المدنيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز