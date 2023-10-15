بسبب السرعة الزائدة .. مخالفة مرورية بقيمة 1.4 مليون دولار

لا بد أنه أصيب بالدوار بعد أن تلقى مخالفة سرعة بلغت غرامتها مليونا وأربعمائة ألف دولار، لكن المسؤولين في ولاية جورجيا الأمريكية يقولون إن الرقم لا يعدو أن يكون مجرد ملء خانة ولا يمثل قيمة الغرامة الفعلية.

قال كونور كاتو لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" التلفزيونية المحلية إنه تلقى الغرامة بعد إيقافه لقيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ساعة في منطقة غير مسموح بتجاوز سرعة 9 كلم/ساعة فيها.

اتصل الرجل بمسؤولي المحكمة ظنا منه أن ثمة خطأ مطبعي، لكن من رد عليه أبلغه بأنه إما أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثل أمام المحكمة في ديسمبر المقبل.

يقول مسؤولو سافانا إن أي شخص يضبط وهو يقود بسرعة تزيد على ستة وخمسين كلم/ساعة فوق الحد الأقصى للسرعة، يجب أن يمثل أمام المحكمة، كي يحدد قاض له الغرامة الفعلية.

أوضح المسؤولون أن الرقم الذي تلقاه كاتو لا يعدو أن يكون مجرد رقم وهمي آلي بدلا من ترك خانة الغرامة خالية.

غرامات تجاوز السرعات المقررة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف قد تفرضها الدولة.

قال المسؤولون لمحطة "دبليو إس ايه في- تي في" إن المحكمة تعمل على تعديل نصوص رسائل الغرامات التي ترسل آليا تفاديا لمواقف ملتبسة كهذه مستقبلا.



