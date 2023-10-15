رئيس لجنة البورصات الأمريكية: أزمة مالية بسبب الذكاء الاصطناعي مطلع 2030

يتوقع غاري غينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حدوث تلك الأزمة بنهاية العقد الحالي أو مطلع 2030، بسبب الذكاء الاصطناعي.

وطالب، غينسلر المنظمين بإيجاد طريقة سريعاً لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي بسبب تركز السلطة في منصات الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع «فايننشال تايمز»، قال غينسلر: «إنه بدون التدخل السريع سيكون تسبب الذكاء الاصطناعي في أزمة مالية خلال عقد من الزمان مسألة لا مفر منها».

وأضاف: «صياغة لوائح تنظيمية للذكاء الاصطناعي سيكون اختباراً صعباً للمنظمين الأمريكيين، إذ إن المخاطر المحتملة تتجاوز الأسواق المالية وتنبع من نماذج صاغتها الشركات التكنولوجية التي تقع خارج نطاق اختصاص هيئات الرقابة في وول ستريت».

وشدد المشرعون والجهات التنظيمية في واشنطن الرقابة على الذكاء الاصطناعي، مما أثار مخاوف حول استقرار السوق وحماية البيانات ومكافحة الاحتكار.

فيما أجرت لجنة التجارة الفدرالية مراجعة حول OpenAI -الشركة المطورة لـChatGPT- في يوليو، وذلك للبحث في الأضرار التي تلحق بالمستهلكين وأمن البيانات.



وكانت وول ستريت قد تبنت بشكل سريع الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات بداية من المستشارين الآليين مروراً بتطبيقات الوساطة وحتى عمليات فتح الحسابات.