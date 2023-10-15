ورشة حكومة دبي تواكب أحدث الابتكارات في معرض جيتكس 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2023» المقرَّر عقده من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الورشة على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات، والتواصل مع المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والخبراء. وتعرض الورشة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية، والتي تعزز تجربة المتعاملين وتُسهم في الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يعكس التزامنا بالمشاركة في هذا الحدث الرائد التزامنا بدعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها دبي في مجال الخدمات الحكومية. ويتماشى ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز جودة حياة المتعاملين ورضاهم والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
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