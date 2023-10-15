ورشة حكومة دبي تواكب أحدث الابتكارات في معرض جيتكس 2023

أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2023» المقرَّر عقده من 16 حتى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الورشة على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات، والتواصل مع المشاركين وتبادل الخبرات والمعارف مع المبتكرين والخبراء. وتعرض الورشة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية، والتي تعزز تجربة المتعاملين وتُسهم في الارتقاء بالقطاع الخدمي الحكومي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يعكس التزامنا بالمشاركة في هذا الحدث الرائد التزامنا بدعم مسيرة التحوّل الذكي التي تقودها دبي في مجال الخدمات الحكومية. ويتماشى ذلك مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في اعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز جودة حياة المتعاملين ورضاهم والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.