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7 مشاريع مبتكرة لـ «مؤسسة الموانئ والجمارك» في جيتكس 2023

10/15/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي» تطلق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال»، 7 مشاريع مبتكرة تسهم في مواصلة المسيرة المتميزة للمؤسسة وريادتها في التحول الرقمي، وتطويرها خدمات استباقية تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دبي.

وتسلط المؤسسة هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، اتمتة الإجراءات، الموظف الافتراضي، البوابة الرقمية، والغرفة الذكية، حيث ستعرض جمارك دبي مشاريع «التفتيش عند بعد» والذي ستطلقه مع «دبي الجنوب»، ويعد ابتكاراً نوعياً لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع العمليات لدعم رؤية دبي الاقتصادية، ومشروع «تتبع حالة الشحنات» والذي يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الإفراج، «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي» مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، «برنامج زام» وهو برنامج ذكي يعتمد التقنيات الحديثة في خطة توزيع أوقات مناوبة الموظفين في نظام المناوبة على حسب مناطق الاختصاص، وستعرض «مؤسسة الموانئ والجمارك» مبادرات «نهام» الموظف الافتراضي الذي يقوم بالرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة، «مشروع بحر دبي»، بوابة رقمية وذكية جديدة متخصصة في الترفيه البحري وخدمة الجمهور الراغبين في التعرف على كل المستجدات المتعلقة بالبحر، ومشروع «المنارة الرقمية» المعني بإصدار تصاريح اليخوت الأجنبية الزائرة وتعديل بياناتهم من خلال منصة الخدمات الإلكترونية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا المتطورة وتطوير مستقبل رقمي للخدمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل ودعم ريادة الأعمال في دبي، وزيادة معدلات التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤسسة تتطلع من خلال مشاركتها السنوية في معرض جيتكس جلوبال لاستعراض أحدث التقنيات في قطاعات التجارة واللوجستيات والأنظمة البحرية وخدمة المتعاملين، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع جهودنا لتعزيز أعمال عملائنا».

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